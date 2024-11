I risultati deludenti del Cosenza hanno convinto il presidente Guarascio a dare una svolta, che inizierà quasi certamente dal cambio di allenatore. Già ieri sera l'addio era dato per scontato in città, ma finora non è stata comunicata ufficialmente la decisione da parte del presidente.

Lega Pro, Cosenza e Cappellacci -Sembra vicina alla fine l'esperienza del tecnico Cappellacci sulla panchina del Cosenza. Secondo il presidente Guarascio, il tecnico non sarebbe riuscito a trasmettere la necessaria carica agonistica alla squadra, incapace di uscire dal tunnel di scarsi risultati in cui è entrata. Già ieri sera, secondo quanto riportano fonti vicine alla società, l'esonero era vicinissimo, e l'annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore.

La sconfitta contro la Juve Stabia ha lasciato un segno nell'animo del presidente,che non si aspettava una prestazione tanto fiacca da parte dei suoi. A pagare quasi certamente sarà l'allenatore, come sempre accade in questi casi. Dallo staff tecnico non arriveranno le dimissioni, che il presidente accoglierebbe immediatamente, e quindi si attende una decisione ufficiale da parte della società. Si parla già del possibile sostituto, Tommaso Napoli. Ma in caso di esonero immediato del 'Cap', in panchina in Coppa Italia dovrebbe andare Enzo Patania.