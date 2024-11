Basterà contro la Juve Stabia?

COSENZA - Cosenza in campo domani alle 15:00 a Castellamare contro la Juve Stabia. Morale alle stelle per la formazione di Roselli, vicinissima all’obiettivo stagionale. Con il successo di sabato contro il Matera, i lupi rossoblù, si sono staccati dalla zona rossa della classifica. Ma per restare fuori da ogni pericolo, i silani devono conquistare almeno altri 7/8 punti. Strapparne qualcuno nel fortino gialloblù varrebbe oro colato.

Le statistiche, però, non danno una mano ai cosentini. In casa la Juve Stabia ha lasciato davvero pochissimo agli avversari. Proverà il colpaccio il gruppo di Roselli mai come oggi più in forma. La squadra silana è tornata a segnare con continuità, ma soprattutto ha blindato la difesa. Zero i gol subiti nelle ultime tre partite. Solo uno nelle ultime quattro. Tra i calabresi rientra De Angelis, che ha già punito la sua ex squadra nel match di Coppa Italia. gli farà posto qualcuno degli attaccanti che ha giocato sabato. Non è escluso il turn-over anche a centrocampo e in difesa. Sempre out Blondett, Magli e Sperotto. Assenza pesante per gli stabiesi: tra le vespe mancherà Ripa, squalificato per un turno dal giudice sportivo.