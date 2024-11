I silani perdono per squalifica Blondett, Fornito e Corsi. Contro la Casertana fuori anche Cappellacci

COSENZA - La notizia era attesa. Il Cosenza sapeva che il Giudice sportivo avrebbe complicato i piani in vista della trasferta di Caserta. Puntuale la conferma è arrivata nelle ultime ore: squalificati per un turno Blondett, Fornito e Corsi. I primi due pagano l’espulsione di Matera, Corsi i troppi cartellini gialli rimediati in queste prime giornate di campionato. Contro la Casertana non ci sarà neppure Roberto Cappellacci.

Al pari dei suoi giocatori, il trainer silano è stato appiedato per un turno. Tra le altre formazioni calabresi, salterà la prossima giornata Giuseppe Rizzo della Reggina. Il regista amaranto salterà, quindi, il derby di Lamezia contro la Vigor.