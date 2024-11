Esordio a Lecce per il nuovo trainer silano. Allo stadio “Via Del Mare” fischio d’inizio domenica alle 18:00

COSENZA - L’addio di Cappellacci, l’arrivo di Roselli, il successo in coppa Italia contro i cugini della Reggina. Una settimana lunghissima e particolarmente travagliata quella che prova a mettersi dietro le spalle un Cosenza alla disperata ricerca di punti in campionato. La scossa del cambio del tecnico sarà bastata?

La risposta arriverà domani intorno alle 19:30 Dal “Via del Mare” di Lecce dove la squadra silana avrà disputato i 90’ minuti di gioco contro i salentini. Una sfida che inizierà alle 18:00 e che segnerà il debutto di Giorgio Roselli sulla panchina rossoblù. Non proprio un esordio da passeggiata della domenica. Ma forse la sfida giusta, anche in termini di motivazioni, per ricomporre i pezzi di una squadra in crisi che, con una sola vittoria all'attivo, deve rialzare subito la testa per non rischiare di rimanere impelagata nei bassifondi della classifica.