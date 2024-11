Problemi in difesa per Giorgio Roselli. Abbondanza, invece, in attacco

COSENZA - E’ sempre allarme infermeria in casa Cosenza. La maledizione infortuni non molla la presa sulla squadra di Roselli. Il trainer silano sarà costretto, per l’ennesima volta in questa stagione, a fare di necessità virtù. Da inventare, praticamente, tutta la difesa. Il reparto con più problemi. Sperotto è out e rimarrà fuori parecchio. Tempi lunghi anche per Blondett. Per fortuna di Roselli, rientra Carrieri dopo l’influenza patita nei giorni scorsi. Anche l'attacco non è esente da punti interrogativi, ma qui, il problema è l’abbondanza. Tre i giocatori in ballottaggio per due maglie. Sicuro di un posto Calderini, apparso in gran forma in settimana. Si giocano l’altra maglia De Angelis e Cesca con il secondo favorito. Al “San Vito” arriva un Matera inarrestabile, reduce da tre vittorie di fila. I lucani puntano a centrare il bis dopo il successo di domenica scorsa contro la Reggina. Auteri dovrà rinunciare a Coletti, Mucciante e Mazzarani squalificati, tornano invece a disposizione Bifulco, Faisca e De Franco. Fischio d’inizio domani alle 16:00. Dirigerà l’incontro l’arbitro pisano Antonio Giua.