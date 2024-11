I tifosi chiedono le dimissioni di mister Cappellacci e del Ds Meluso. In allenamento torna a farsi male De Angelis

COSENZA - Piove sul bagnato a Cosenza e piove soprattutto sulla testa di Roberto Cappellacci. L’allenatore dei rossoblù silani è stato ancora una volta il protagonista della dura contestazione inscenata da una parte della tifoseria . Cori contro il trainer ma anche contro il direttore sportivo Mauro Meluso. L’iniezione di fiducia dopo il successo nel derby di coppa Italia contro il Catanzaro è ormai solo un ricordo. I dati parlano chiaro: penultimo posto in classifica, la vittoria manca dal marzo scorso. Ormai sette mesi fa. Numeri che conosce molto bene Roberto Cappellacci, il quale, tuttavia, resta fiducioso. Il coraggio non gli manca. gli mancherà, invece, per altri 10 giorni, Gianluca De Angelis. L'attaccante si è infortunato d E ci vuole un bel coraggio ad esserlo a quelle latitudini e in questo periodo. Gianluca De angelis fermo almeno per altri dieci giorni per un problema muscolare. A conferma che i guai non arrivano mai da soli. (ab)