Roselli non cambia una virgola. Fuori Mosciaro

COSENZA - E’ uno scontro diretto in chiave salvezza. E’ la gara che potrebbe tirar fuori una volta per tutte il Cosenza dalla zona rossa della classifica. I lupi silani di Giorgio Roselli lanciano il guanto di sfida all’Aversa Normanna. Una squadra in caduta libera, ma non per questo da sottovalutare. La compagine campana ha battagliato sempre contro tutti, soprattutto in trasferta, dove ha raccolto cinque dei sette punti totalizzati in classifica. Come da ormai quasi un mese, nessun stravolgimento tecnico e neppure tattico previsto per i rossoblù. Per Giorgio Roselli continua a valere l’equazione calcistica “squadra che vince non si cambia”. Nell’ultimo turno il Cosenza non ha vinto ma ha convinto, ed è questo quello che interessa di più all’ex allenatore del Pavia. Sono ormai cinque i risultati utili di fila in campionato. Contro l’Aversa i lupi cercano la sestina magica. Rientra Caccetta tra i silani. Calderini e Cori confermatissimi in avanti. Fuori ancora una volta Manolo Mosciaro. Fischio d’inizio domani alle 14:30. Arbitra il signor Federico Dionisi. Fischietto di L’Aquila.