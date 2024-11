Il tecnico allontana mugugni e malumori e pensa solo al match con il Francavilla

I due pareggi nei derby contro Vibonese e Reggina hanno rallentato la marcia del Cosenza che adesso contro la rivelazione Virtus Francavilla è quasi costretto a vincere se vuole cercare di riappropriarsi di quel quinto posto che adesso è occupato proprio dalla formazione pugliese.

«E’ innegabile che stanno attraversando un ottimo momento – dice il tecnico rossoblù De Angelis – Sono liberi da pressioni avendo già centrato la salvezza ma noi affronteremo il match cercando di vincere». De Angelis si ritrova nelle mani un Cosenza con qualche difficoltà non preventivata è vittima di errori di cui il tecnico sembra però essere perfettamente consapevole. «Dobbiamo crescere. Pretendo massima concentrazione perché le disattenzioni ci sono costate dei ko. Saranno i classici 90’ dove ho bisogno di guerrieri che lottino su ogni pallone».

Il derby con la Reggina ha lasciato qualche scoria di troppo con alcuni giocatori che non sembrano attraversare un periodo brillante, ma anche su questo aspetto De Angelis è categorico: «Non mi interessano i musi lunghi o i sorrisi. A me interessa che i ragazzi si impegnino sempre durante l’allenamento e finché resterò su questa panchina non ho dubbi che ciò avverrà. Poi, se qualcuno ha qualche malumore legato a questioni tattiche o a vicende in cui non mi addentro, è normale amministrazione: non si trova in nessuno spogliatoio il 100% dei calciatori felici. Il gruppo è unito – conferma De Angelis – Perché quando si segna si abbracciano tutti e fino a qualche tempo fa non avveniva».

Francesco Pirillo