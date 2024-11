Cosenza e Vibonese impegnate in casa, trasferte complicate per Catanzaro e Reggina

Sono stati designati gli arbitrio che dirigeranno le gare della 29ª giornata del campionato di Lega Pro. Per quanto riguarda le calabresi, al Catanzaro impegnato nella trasferta di Melfi è toccato Pashuku di Albano Laziale. Il Cosenza affronterà in casa la Fidelis Andria: dirige Raciti di Acireale. A Mei di Pesaro l’incontro Matera-Reggina mentre la Vibonese, impegnata in casa contro la Virtus Francavilla, sarà diretta da Fiorini di Frosinone.

Di seguito il quadro completo:



Casertana-Messina: Tursi di Valdarno; Cosenza-Fidelis Andria: Raciti di Acireale; Juve Stabia-Paganese Pagliardini di Arezzo; Lecce-Catania: Paolini di Ascoli Piceno; Matera-Reggina: Mei di Pesaro; Melfi-Catanzaro: Pashuku di Albano Laziale; Monopoli-Foggia: terna non designata; Siracusa-Fondi: De Remigis di Teramo; Taranto-Akragas: Capraro di Cassino; Vibonese-Virtus Francavilla: Fiorini di Frosinone.

Francesco Pirillo