Fischietto pugliese per la Reggina che nell’anticipo di venerdì sfiderà al Granillo la Salernitana

ROMA – Designati gli arbitri della 13^ giornata di Lega Pro che prenderà il via con l’anticipo del “Granillo” tra Reggina e Salernitana.



Questo il quadro completo:



Barletta vs Melfi (dom ore 18,00): Andrea Morreale di Roma 1 (Oliviero-Annunziata)

Casertana vs Martina Franca (dom ore 16,00): Andrea Mei di Pistoia (Quitadamo-Mokhtar)

Cosenza vs Vigor Lamezia (sab ore 14,30): Pietro Dei Giudici di Latina (Stasi-Lanotte)

Juve Stabia vs Foggia (sab ore 16,00): Marco Piccinini di Forlì (Argentieri-Squarcia)

Lecce vs Catanzaro (sab ore 19,30): Francesco Guccini di Albano Laziale (De Filippis-Gentilini)

Lupa Roma vs Ischia (dom ore 14,30): Mauro Giosuè D'Apice di Arezzo (Saccenti-Orlando)

Matera vs Savoia (ven 14 ore 20,00): Fabio Piscopo di Imperia (De Meo-Mangino)

Messina vs Aversa Normanna (sab ore 17,00): Lorenzo Bertani di Pisa (Greco-Urselli)

Paganese vs Benevento (sab ore 15,00): Lorenzo Illuzzi di Molfetta (Cecconi-Raspollini)

Reggina vs Salernitana (ven ore 20,45): Francesco Fiore di Barletta (Saia-Ruggeri)