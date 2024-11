Per gli amaranto sarà la prima delle quattro gare di fuoco. Ma i riflettori saranno puntati anche sul derby tra Vibonese e Cosenza

Amanto in cerca di punti. I pugliesi a più 7 sulla Reggina, non vincono però lontano da casa dal 18 dicembre scorso. Sarà quindi un match da metà classifica.

All’andata finì 1 pari. Risultato che oggi servirebbe poco o nulla in vista delle successive giornate. E, per la squadra di Zeman, un’occasione per invertire il ruolino del girone di andata. Con gli stessi avversari, infatti furono centrati cinque punti su dodici disponibili, con il successo sulla Juve Stabia che aveva illuso la piazza.

Il Catanzaro sarà invece impegnato in trasferta contro la Paganese. Per i giallorossi, dopo l’impresa sfumata contro il Lecce, sarà l’occasione per il riscatto e chissà anche per la prima vittoria stagionale lontano dal Ceravolo. Campani che in questo campionato hanno ottenuto 4 successi sui sei totali proprio al Marcello Torre. E un’altra vittoria, oggi, metterebbe la questione salvezza in archivio.

Ma la prossima giornata sarà anche quella del derby rossoblu tra Vibonese e Cosenza. I silani, proiettati verso la zona play off cercheranno di mantenere il passo delle dirette concorrenti per ottenere così un miglior piazzamento nella griglia. Vibonese che al Luigi Razza non vede la luce da ormai troppo tempo. Occasione tra l’altro per rodare i nuovi innesti di questa sessione di mercato appena conclusa.

Maria Chiara Sigillò