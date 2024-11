Ad oggi il Cosenza giocherebbe in casa la prima gara degli spareggi promozione. Ma il cammino è lungo e tortuoso

Tre partite al gong. Poi sarà post season in Lega Pro. Diverse le novità introdotte. Soprattutto nel mini torneo che regalerà l’altro pass d’accesso alla Serie B. Play off che riguardano da vicino il Cosenza che, dopo l’exploit di Catania, ha blindato gli spareggi promozione. Quest’anno nuovi di zecca. Nove le squadre partecipanti.

Tre le fasi: prima, seconda e final eight.

Gli accoppiamenti. Al primo step accederanno le 8 squadre per girone classificate dal terzo al decimo posto. La terza affronterà la decima, la quarta la nona, la quinta l’ottava, la sesta contro la settima. Tutto in gara unica sul campo della squadra meglio classificata al termine della regular season. Oggi sarebbe Cosenza-Virtus Francavilla al San Vito Marulla, per intenderci.

Entrano in gioco le altre. Chi vince accede alla fase successiva dove entreranno in gioco anche le tre seconde classificate, una per girone, più la vincitrice della coppa Italia di Lega Pro. Con il Venezia già in B ed il Matera che ha fatto suo il primo round della finale di coppa, potrebbero liberarsi altri posti.

L’ultima fase. Le otto formazioni vincenti voleranno in final eight. Qui i match verranno disputati in 180 minuti mentre semifinali e finale si giocheranno in gara unica.

Alessio Bompasso