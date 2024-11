Ci siamo. Ultimi 90 minuti della regular season. Nel prossimo turno, i rossoblù in casa contro il Messina, proveranno a vincere per il miglior piazzamento in vista degli ormai probabili spareggi. Il Catanzaro si giocherà il tutto per tutto contro il Fondi

Ci siamo. Ultimi 90 minuti della regular season. Dopo i nove risultati consecutivi utili, la Vibonese punta alla decima. Nel prossimo turno, i rossoblù in casa contro il Messina, proveranno a vincere per il miglior piazzamento in vista degli ormai probabili spareggi.

Per il Messina però non sarà un viaggio di piacere. La squadra di Lucarelli con la salvezza al momento in cassaforte, dovrà portare a casa l’intera posta in palio in vista dei due punti di penalità già inflitti, più altri due previsti, per non rischiare nulla. Se così fosse infatti, i giallorossi da 43 punti, scenderebbero a 41 e quindi la salvezza non sarebbe poi così scontata.

Trasferta pontina per il Catanzaro. Contro il Fondi i giallorossi si giocheranno il tutto per tutto. Senza guardare al risultato delle altre.

Certo, le trasferte non son il massimo per i giallorossi che lontani dal Ceravolo ormai non vincono da tanto, troppo tempo. Il Fondi però, in corsa per gli spareggi promozione, non vanta un ruolino di marcia interno migliore.

Per la Reggina, attualmente con salvezza ipotecata c’è però ancora un ultimo scoglio da superare. Gli amaranto chiuderanno la stagione al Granillo contro la Paganese già proiettata nei play off.

Il Cosenza invece, chiuderà il cerchio contro l’ormai promossa Foggia. E De Angelis potrebbe puntare proprio su i due ex Caccetta e Cavallaro per il colpaccio.