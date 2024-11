Dopo i primi due turni, la Lega Pro ufficializza il programma fino alla sesta giornata. Turno in cui in Calabria sarà derby tra Cosenza e Catanzaro. Periodo di fuoco per la Reggina impegnata alla terza con il Messina e alla quarta contro il Lecce

CATANZARO - Il campionato è decollato. Lo spettacolo è esploso. E dopo il primo turno e la seconda giornata all’orizzonte, la Lega ha ufficializzato anche il programma per i successivi 4 turni. Nella terza giornata sarà ancora la Vigor Lamezia a dare il via con la trasferta di Ischia delle 14:30. Sempre sabato 13 settembre di scena il Catanzaro che al Ceravolo ospita il Martina Franca alle 16, ed il Cosenza impegnato sul campo del Barletta mezzora dopo. Domenica toccherà alla Reggina. La sfida è da urlo. Non una gara qualunque ma un derby a tutti gli effetti contro i nemici sportivi di sempre del Messina.La squadra di Cozza inaugurerà, invece, la quarta giornata con la trasferta di Lecce nel venerdì notte dello stadio di Via del Mare. Altra sfida d’alta classifica. Il giorno dopo in campo il Cosenza alle 14:30 contro la Lupa Roma, alle 15 la Vigor che al d’Ippolito ospita la Salernitana e alle 17 spazio al Catanzaro di scena a Melfi. Di particolare interesse la quinta giornata. Primo turno infrasettimanale dell’anno. Mercoledì 24 settembre, tutti in campo tra le 20:30 e le 20:45. Alle otto e mezza la Vigor va a far visita al Melfi, 15 minuti dopo in programma Casertana-Cosenza, Catanzaro-Matera e Reggina-Barletta. La domenica successiva sarà la prima formato derby in Calabria. Cosenza e Catanzaro si fideranno al San Vito alle 16:00. Giornata, la sesta, aperta dalla partita a pranzo tra Vigor e Foggia e dalla gara delle 14:30 tra la Juve Stabia e la Reggina. (ab)