Foggia piegato 3-0. Russotto si riscatta

CATANZARO - Basta e avanza un tempo al Catanzaro per piegare il Foggia e tornare al successo in campionato. Non succedeva da tre turni consecutivi. Al “Ceravolo” decisive le reti di Rigione e Russotto. Il primo ha infilato la retroguardia pugliese al 28', segnando la sua terza rete stagionale. Niente male per un giocatore che di professione fa il difensore.Il raddoppio è arrivato dieci minuti dopo. A calarlo, Andrea Russotto, che riscatta, così, l’errore dal dischetto di sabato scorso ad Ischia. E il Foggia? Assente ingiustificato. I pugliesi restano in bambola per tutto il match. La squadra di Sanderra ringrazia, amministra il risultato e nel finale segna anche il tris con Bernardo.