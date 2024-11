La quinta giornata sottolinea i problemi del Cosenza. Terzo ko consecutivo per i silani. A Caserta basta e avanza il gol di Bianco per spingere i rossoblu in fondo alla classifica

COSENZA – La classifica di Lega Pro ha un nuovo fanalino di coda. E' dipinto di rossoblu e si chiama Cosenza. I silani vanno ko per la terza volta consecutiva in campionato. Anche la trasferta di Caserta si trasforma in incubo per Roberto Cappellacci. Ad inguaiare ancora di più i silani è il siluro di Bianco che fa secco Saracco dopo solo otto minuti di gioco. Quanto basta per piegare il Cosenza che ha però il merito di provarci in tutti i modi ad arrivare almeno al pareggio. Ma il muro innalzato dai campani è troppo alto, come il gradino che separa i silani dalle posizioni che contano. (ab)