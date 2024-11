Salernitana e Benevento si annullano, e il Catanzaro si porta a -2. Bene il Cosenza, male Reggina e Vigor Lamezia.

Lega Pro girone C - Le due capoliste non affondano, in una partita bloccata, e permettono al Catanzaro e alla Casertana di tornare sotto, a meno 2. La Reggina si fa fermare da Lupa Roma sull'1 a 1. Bene il Cosenza a Matera, battuto per 3 a 2. Perde invece la Vigor Lamezia, contro il Messina.



I Risultati:

Reggina - Lupa Roma 1-1

Matera - Cosenza 2-3 LEGGI QUI LA CRONACA

Messina - Vigor Lam 1-0 LEGGI QUI LA CRONACA

Foggia - Savoia 1-0

Paganese - Melfi 2-2

Martina Franca- Aversa 3-1

Catanzaro - Ischia 2-1 LEGGI QUI LA CRONACA

Benevento -Salernitana 0-0

Juve Stabia -Lecce 1-1

Casertana - Barletta 2-1