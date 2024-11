In terza serie si guarda a play off e play out. Particolare attenzione in zona salvezza dove tutto ancora potrebbe mutare. Si partirà il 14 maggio

Centottanta minuti e poi sarà game over in Lega Pro. Il primo verdetto, quello più importante, è già arrivato. Il Foggia torna in Serie B dopo anni di assenza e in Puglia scatta la festa. Non in tutto il tacco d’Italia, ovviamente. In Salento i leccesi si mordono le mani. Il sogno cadetto per i giallorossi proseguirà, ancora una volta, ai play off. Magra consolazione? Al pari del Matera, i salentini sono già qualificati alla seconda fase.

Al primo turno. Juve Stabia, Siracusa, Cosenza, Francavilla, Fidelis Andria, Fondi, Casertana e Paganese. Si gioca in gara secca. Chi vince accede al turno successivo.

Accoppiamenti play off attuali:

Juve stabia – Fidelis Andria

Siracusa – Fondi

Cosenza – Casertana

Virtus Francavilla – Paganese

Più ingarbugliato il discorso play out. Dopo l’ultima giornata Messina, Reggina e Monopoli hanno tirato un bel sospiro di sollievo. A loro basterà non fare casini nelle ultime due partite di campionato, per salvare la categoria. Quella che ha già praticamente perso il Taranto e che rischiano di perdere Akragas, Catanzaro Vibonese e Melfi. Le squadre che ad oggi andrebbero a giocarsi la salvezza ai play out, con il vantaggio delle prime due di poter giocare la sfida di ritorno, storicamente decisiva, sul proprio campo.

Accoppiamenti play out attuali:

Akragas – Melfi

Catanzaro - Vibonese

Calendario spareggi:

Play Off

1^ FASE | Gara unica Domenica 14 Maggio 2017

2^ FASE | Gare di andata e ritorno

Domenica 21 Maggio 2017

Mercoledì 24 Maggio 2017

FINAL EIGHT | Quarti di finale - Gare di andata e ritorno

Domenica 28 Maggio 2017

Giovedì 1 Giugno 2017

SEMIFINALI | Gara unica Mercoledì 7 Giugno 2017

FINALE | Gara unica Domenica 11 Giugno 2017

Play Out

Gare di Andata Domenica 21 Maggio 2017

Gare di Ritorno Domenica 28 Maggio 2017