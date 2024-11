Nella sesta giornata del campionato di Lega Pro allo stadio San Vito Gigi Marulla i rossoblu di Giorgio Roselli con due reti ad una vincono sugli imbattuti ospiti della Casertana, capolista del girone C

Uno spettacolare match sotto la pioggia battente con un ribaltone sul finale di partita. Gli uomini di Nicola Romaniello, partono con il piede giusto e al 26° del primo tempo vanno in rete con Mangiacasale, grazie ad un’intuizione dell’ex cosentino Gianluca De Angelis, in cerca di riscatto.

La solidità in difesa della squadra del Cosenza facilita la rimonta nel secondo tempo. Al 23 Mister Roselli, sostituisce Fiordilino con Criaco, che diventa l’uomo partita. Il suo angolo al 31° favorisce lo stacco di testa di Tedeschi. Passano 7 minuti ed i lupi ci credano ancora. Al 38°, infatti arriva il secondo gol, da un’invenzione di Statella che pesca solo La Mantia e lo lancia a rete. Scatta il cartellino giallo per il cosentino che si toglie la maglia nel tripudio di un San Vito gremito da 2100 spettatori. La Casertana in apnea, prova a reagire.

Mister Romaniello sostituisce Capodaglio con Ciotola. Nel frattempo al 42 Perina dopo uno scontro rimane a terra e l’arbitro continua a far giocare. A quel punto Mister Roselli viene espulso dalla panchina. Ed è brivido per il San Vito. Nei minuti di recupero al 46 grande parata di Perina su Idda davanti la porta. Arriva il fischio finale, gli undici di Mister Roselli, conquistano un risultato importante. Dopo tre pareggi e una sconfitta, questa vittoria è fondamentale per il Cosenza che con 9 punti si mantiene nelle zone alte della classifica, a -3 dalla vetta e a -2 dai playout.

Rossana Muraca