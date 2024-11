VIDEO | Al ritorno in campo dopo la sosta per le aquile c’è la Viterbese da affrontare nel fortino del Ceravolo. L’obiettivo è quello di conquistare i tre punti per mantenere il terzo posto

Se il Ceravolo è uno dei pochi campi imbattuti della Serie C, la Viterbese è sicuramente una vera squadra da trasferta. Solo tre vittorie in campionato per le vespe, ma tutte fuori casa, dove hanno segnato 9 reti nelle ultime tre gare (compresa la “partita farsa” di Caserta) e dove hanno conquistato 13 dei 15 punti finora accumulati in classifica.

Solo sulla carta, insomma, sembra una partita agevole per il Catanzaro che torna così nel fortino del Ceravolo per affrontare, domenica alle 15, sempre a porte chiuse, un avversario sicuramente insidioso. Per un giorno le attenzioni saranno solo rivolte al campo, con il mercato che rimane comunque sullo sfondo. Finora solo movimenti in uscita per le aquile, ma si attendono dei rinforzi e i nomi di Porcino e Volpe sono sempre quelli più gettonati, ma non sono i soli. Si cerca anche un difensore e piace Di Gennaro.

Per quanto riguarda la squadra che domenica affronterà la Viterbese, non dovrebbe essere della gara il portiere Branduani per via della possibile positività al covid e quindi fra i pali ecco Di Gennaro. In difesa ballottaggio fra Pinna e Riccardi. In attacco Di Massimo sembra essere quello sicuro di ottenere una maglia da titolare. Per l’altro posto di centravanti, uno fra Evacuo e Curiale. Arbitro del match Cristian Cudini di fermo