VIDEO | Dopo aver sconfitto la Cavese, i giallorossi sono attesi dalla difficile trasferta in Puglia e il capitano Corapi ribadisce che il sogno è quello di andare in Serie B

In vista della gara di Bari, dove il Catanzaro misurerà ancora di più le proprie ambizioni, sono tre i ballottaggi per ottenere una maglia da titolare. Ai soliti “duelli” in attacco con Di Piazza e Di Massimo da una parte e Curiale ed Evacuo dall’altra, potrebbe aggiungersi quello fra Carlini e Corapi, con il primo che potrebbe tirare il fiato a beneficio del capitano, magari con un passaggio dal 3-4-1-2 al 3-5-2.

Proprio Francesco Corapi, in diretta social con i tifosi, ha manifestato che il suo sogno più grande «è quello di portare il Catanzaro in Serie B». Il capitano, quindi, potrebbe ritrovare la maglia da titolare al cospetto della formazione di Autreri.

Domani alle 15 a Bari (arbitro del match Zufferli di Udine) i giallorossi sfidano un avversario dai tanti ex. Quello in Puglia sarà il 40° confronto assoluto fra le due squadre: il bilancio è leggermente favorevole ai pugliesi. Per il Catanzaro, infatti, 10 vittorie e 12 sconfitte, con l’aggiunta di 17 pareggi.