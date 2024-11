«Dare continuità alle prestazioni» è l’imperativo del tecnico giallorosso Antonio Calabro che alla vigilia della trasferta contro la Casertana chiede ai suoi di ripetere le cose buone viste nella vittoria casalinga contro il Foggia: il risultato verrà di conseguenza.

L’undici giallorosso è partito ieri alla volta di Avellino: la gara si gioca al Partenio per i lavori in corso nel campo di Caserta, terreno storicamente ostico alle Aquile. L’avversario deve fare i conti con qualche infortunio, il più pesante quello di Gigi Castaldo; mister Calabro riserva le ultime decisioni al termine della rifinitura: occorre gestire le forze in vista della gara di domenica contro il Palermo. Da valutare gli strascichi della battaglia contro i Satanelli, nota positiva il rientro dalla squalifica di Martinelli.

Lo schema

Contro il 4-3-1-2 dei Falchetti, mister Calabro conferma il 3-5-2. Spazio sulla mediana a Casoli e Altobelli, in attacco Curiale e Di Massimo dovrebbero far rifiatare Evacuo e Di Piazza. L’arbitro Carella di Bari darà il fischio di inizio alle 17,30.