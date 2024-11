Nel monday night le aquile strappano a fatica solo un punto contro il Savoia

CATANZARO - Il Catanzaro non decolla e nel monday night resta a terra frenato da un Savoia con il sangue agli occhi. I giallorossi rischiano addirittura una sconfitta contro i campani. Una debacle evitata da un secondo tempo più in palla e dalla freddezza di Joe Kamara dagli 11 metri a rigore concesso per atterramento dello stesso campione franco-senegalese. Poco, troppo poco, per una squadra che punta alla promozione. Poco troppo poco per una formazione in doppia superiorità numerica per 15 minuti. A dire il vero i cartellini rossi sventolati dall’arbitro alla formazione ospite saranno tre. Il primo lo becca Sirigu nell’occasione del fallo in area. Il secondo Sanseverino (già uscito e allontanato dalla panchina per proteste), ed il terzo è per Calzi al minuto ’76.



Mancava mezza squadra, si dirà, una giustificazione che non accontenta i tifosi delle aquile, incavolati neri a fine gara. Hanno contestato pesantemente squadra e tecnico. Ed è la seconda volta che accade in questa stagione. Due come i pareggi consecutivi, il primo al chiuso del “Ceravolo”. I giallorossi perdono terreno su tutte le battistrada. Forse la notizia più brutta a fari spenti.