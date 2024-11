Solo un risultato utile domani ad Ischia: la vittoria. Il nuovo trainer amaranto lavora soprattutto sulla difesa

REGGIO CALABRIA - Il nuovo corso amaranto targato Tortelli non ha di fronte a sè molte alternative. La situazione della Reggina è decisamente critica e sabato a Ischia il risultato da inseguire dovrà essere solo la vittoria. Al Sant'Agata sono giorni di silenzio questi, dopo l'addio di Ciccio Cozza nel post Salernitana. Nel quartier generale amaranto si cerca soprattutto di trovare la giusta concentrazione per preparare al meglio la prossima sfida. In attesa del mercato gennaio in cui si cercherà di puntellare un organico che in più punti ha mostrato evidenti carenze, il cu Tortelli-Padovano dovrà cercare di raccogliere più punti possibile evitando così una seconda parte di stagione che, altrimenti, potrebbe diventare un lungo calvario. Il nuovo tecnico dovrà partire innanzitutto dal reparto difensivo che nelle ultime uscite ha ripetutamente mostrato segni di scarsa concentrazione concedendo sempre banali palle gol agli avversari. Anche in mezzo al campo si dovranno trovare soluzioni efficaci tanto più che nelle prossime due gare mancherà per squalifica Rizzo, tassello fondamentale del centrocampo amaranto. In avanti, infine, servirà soprattutto un lavoro psicologico nel tentativo di ridare convinzione e cattiveria sotto porta ad un parco attaccanti dalle polveri bagnate. In particolare da Insigne ci si aspetta molto e la speranza dei tifosi è che ritrovi presto la vena realizzativa smarrita dal lontano derby contro il Cosenza.