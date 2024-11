I rossoblu riscattano subito il ko di Matera piegando i lucani nel finale con una doppietta di Baclet. Decisivi i cambi effettuati da De Angelis nella ripresa. In evidenza l’ultimo arrivato Letizia

Nel segno di Baclet il Cosenza dimentica definitivamente il kappaò di Matera conquistando l’intera posta in palio a Melfi. Lo fa al termine di una partita rognosa che ha regalato non poche noie ai silani. Il Melfi, infatti, tiene bene per 70 minuti sfiorando addirittura il vantaggio un paio di volte. Incredibile il palo centrato in pieno da De Angelis alla mezzora. La difesa rossoblu scricchiola anche ad inizio ripresa quando è Tedeschi a metterci una pezza su De Vena lanciato a rete. Poi solo Cosenza. Anche grazie ai cambi effettuati da mister De Angelis. Fuori Mungo dentro il neo arrivato Letizia e la partita cambia. Al 56’ Baclet fa le prove al gol (strepitoso intervento di Gragnaniello) che arriva puntuale al 79’: schema su corner, pennellata per l’attaccante francese e gol. I silani esultano. Il Melfi, tuttavia, non molla e poco dopo sfiora il pareggio con un’incornata di Obeng che chiama agli straordinari Perina. Al 90’ il raddoppio di Baclet con la complicità clamorosa della difesa di casa. Vince il Cosenza e per i lucani di Bitetto è la settima sconfitta di fila.

Alessio Bompasso