La Vibonese ospita il Catania e spera nel miracolo. Aria di playoff tra Cosenza e Siracusa

Domenica torna in campo il girone C di Lega Pro che vede il Foggia sempre avanti di sei punti sul Lecce quando mancano cinque giornate al termine della stagione regolare. Per i rossoneri la prossima tappa sarà la trasferta di Caserta (ore 14,30), mentre il Lecce sarà impegnati in casa contro un Taranto (ore 14,30), scivolato in terzultima posizione dopo aver perso lo scontro diretto con la Reggina. Juve Stabia-Matera (ore 14,30) può sicuramente essere considerato un anticipo di playoff dove in palio c’è la terza posizione. La Juve Stabia vincendo effettuerebbe l'aggancio sull'undici di Gaetano Auteri, reduce da un periodo buio piuttosto lungo interrotto solo dal successo sul Messina.

Aria di playoff anche in Cosenza-Siracusa (ore 18,30), due squadre in ottima salute. Il 6-2 subito proprio contro il Cosenza è costata la panchina al tecnico del Monopoli Giovanni Bucaro; richiamato Diego Zanin che esordirà nella sfida contro il Melfi (ore 18,30), ultimo in classifica e che si gioca le residue chance salvezza. E' tornato alla vittoria ed è rientrato nella zona che conta il Catania di Pulvirenti dopo ben cinque ko consecutivi. Per gli etnei trasferta contro la pericolante Vibonese (ore 14,30) con gli uomini di Campilongo che cercano punti per provare a tirarsi fuori dalla zona playout. Importante e sentito derby al “Granillo” tra Reggina e Catanzaro (ore 14,30), con gli amaranto reduci dal primo successo stagionale esterno e ad un passo dalla salvezza diretta, mentre i giallorossi di Erra dopo la debacle interna contro il Foggia si trovano nella condizione di dover vincere per evitare il penultimo posto.

Francesco Pirillo