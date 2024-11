Sarà febbraio il vero banco di prova per Vibonese e Reggina. Quattro giornate che quasi certamente daranno risposte su quello che sarà il futuro delle due compagini ripescate nei professionisti

Uno scambio di avversarie, tutte posizionate in zona play off o con la salvezza praticamente in cassaforte. Lecce, Cosenza, Juve Stabia, Casertana e Monopoli, questi i muri da abbattere.

Nella giornata numero ventiquattro, sarà derby per la Vibonese di Campilongo, ancora a caccia della prima vittoria. Al Luigi Razza arriverà il Cosenza, intenzionato ora più che mai a correre per un buon piazzamento in classifica. Ma in casa, la Vibonese non vince da ormai tante, troppe giornate, bisognerà perciò ribaltare il risultato dell’andata e raccogliere punti per lasciare l’ultima casella, quella da retrocessione diretta.

Nella stessa giornata, invece la Reggina affronterà il Monopoli che viaggia, sì, a metà classifica ma a secco di vittorie lontano da casa, dal 4 dicembre. Nella giornata successiva toccherà agli amaranto affrontare il Cosenza, mentre per la squadra di Campilongo ci sarà la Casertana, già nota al mister napoletano. Ma saranno le ultime due giornate di febbraio quelle veramente decisive. Si chiuderà il cerchio con le due corazzate Lecce e Juve Stabia.

Maria Chiara Sigillò