Molto dipenderà dagli ultimi novanta minuti di gioco e dalla penalizzazione comminata al Messina che domenica sfidano la Vibonese. In caso di sconfitta “pesante” peloritani ai ply out. Ecco perchè

Se l’obiettivo del presidente di Lega Pro, Gabriele Gravina, era quello di rendere appassionante fino all’ultimo il campionato di terza serie, modificandolo profondamente, è impossibile non ammettere che ha avuto ragione lui. Mai come quest’anno, sia in testa che in coda, è ancora più o meno tutto in discussione. Non la promozione diretta e neppure la retrocessione diretta. Il Foggia è volato in B. Il Taranto è retrocesso tra i dilettanti. C’è poi già chi si è assicurato un posto ai play off, come il Cosenza e chi è aritmeticamente salvo, come la Reggina.

I punti interrogativi. A 90’dal gong manca l’ultima formazione agli spareggi promozione: con il Catania che rischia la clamorosa qualificazione ai danni di Fidelis Andria e Fondi.

Questione di numeri. Mancano gli accoppiamenti ai play out. Con Melfi e Vibonese sicure della lotteria, per distacco o peggior classifica avulsa, salvo clamorosi risultati sugli altri campi. Akragas e Catanzaro che nell’ultimo turno di campionato proveranno l’impossibile ed il Monopoli ad oggi favorito numero uno alla salvezza diretta.

Fattore penalizzazione. Il Messina rischia una ghigliottina da 4 punti e, in caso di sconfitta a Vibo domenica nell’ultima giornata, decisivi saranno i gol di scarto. Qualora la formazione rossoblu dovesse vincere per con 3 gol di differenza il Messina finirebbe agli spareggi. La Vibonese sarebbe salva. Penalizzazione permettendo. Ovviamente.