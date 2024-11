A Lamezia potrebbe salutare Fabrizio Maglia, a Catanzaro potrebbe tornare Angelo Sorace

LAMEZIA TERME – Fino a qualche giorno fa erano solo indiscrezioni, nelle ultime ore i punti interrogativi hanno lasciato spazio alle certezze, o quasi. Dopo sei stagioni tra alti e bassi, Fabrizio Maglia potrebbe lasciare la Vigor Lamezia. L’uomo di mercato biancoverde sarebbe pronto a cambiare aria a fine campionato. Giorno in cui scadrà il suo contratto con il club di via Marconi. A dirlo è stato direttamente lui nel corso dell’ultimo incontro con la stampa. Qualcuno lo vorrebbe al timone di qualche altra squadra calabrese, qualcun altro lontano dalla nostra regione. Altri sperano resti alla Vigor. Staremo a vedere, nel frattempo si muove qualcosa, in questo senso, anche a Catanzaro. La rivoluzione prospettata sui tre Colli potrebbe coinvolgere anche Angelo Sorace, già ex direttore sportivo giallorosso nella prima era targata Cosentino. Il patron dell’Uesse vorrebbe riportarlo nel gruppo ed affidargli, per il momento, il ruolo di team manager.