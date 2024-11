Nel girone C domani si comincia con due anticipi. Vibonese e Catanzaro alla ricerca di punti salvezza contro Monopoli e Catania

Nel girone C domani si comincia con due anticipi: Reggina-Melfi (ore 14,30) è un match importante per entrambe le squadre relegate in piena zona pericolo e non troppo distanti neppure dall'ultima posizione, occupata dalla Vibonese fresca di vittoria e impegnata domenica contro il Monopoli (ore 14,30) in un'altra sfida delicata. Anticipata anche la sfida Andria-Messina (ore 20,30). In vetta, invece, il Foggia continua a dare segnali di forza ai cugini del Lecce, soprattutto dopo il successo nello scontro diretto. Sono quattro i punti di vantaggio dei rossoneri, che però non possono permettersi di abbassare la guardia e allo “Zaccheria” ricevono la Paganese (ore 18,30). Il Lecce è costretto ad inseguire e anche quest'anno all'orizzonte c’è la possibilità di giocarsi le proprie carte ai playoff che troppo spesso hanno visto i salentini sfortunati protagonisti. Domenica trasferta a Cosenza (ore 18,30). Si è rialzato prepotentemente il Matera, terza forza del girone ma ormai troppo distante dalla vetta (-13).

Per l'undici di Gaetano Auteri trasferta in casa del Fondi (ore 14,30) in lotta per la decima posizione, così come il Catania che nonostante le quattro sconfitte consecutive è sempre ben accreditata. I rossazzurri di Pulvirenti (l'ipotesi di un possibile ritorno di Pino Rigoli non è da scartare) proveranno a interrompere il digiuno a Catanzaro (ore 14,30), che invece è a caccia di punti salvezza. Derby in Sicilia tra l'Akragas, appena fuori dalla zona rossa e il lanciatissimo Siracusa, reduce da cinque vittorie e un pareggio (ore 14,30). La Juve Stabia, quarta, riceve la Casertana (ore 14,30), in serie positiva da tre turni.

Francesco Pirillo