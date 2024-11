Non si ferma la marcia della Reggina, sempre più leader della classifica nel girone C del campionato di Lega Pro. Gli amaranto archiviano al "Bonolis" la pratica Teramo in scioltezza mantenendo sette punti di vantaggio sulla Ternana, corsara a Catanzaro. Pronti via e la squadra del presidente Gallo passa subito in vantaggio con Reginaldo, abile a superare di testa l'estremo difensore di casa. Il raddoppio, che arriva prima dell'intervallo, porta la firma di bomber Corazza, prima del tris ancora di testa realizzato da Loiacono su calcio d'angolo battuto da Bellomo. Per il Teramo soltanto una traversa prima dell'intervallo colpita dall'ex Bombagi. Tre punti importanti per la Reggina, attesa tra sette giorni dal match casalingo contro la Viterbese.