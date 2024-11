Mastica amaro la Vibonese rimontata al Luigi Razza dal Catania (1-1) mentre al “Marulla” passa il Siracusa. Cosenza ko

Adesso sono dolori. Il Catanzaro rischia grosso e dopo il kappaò nel derby potrebbe aver perso le ultime chance per tirarsi fuori dalla zona play out. A sorridere, di gusto, è la Reggina di Karel Zeman che bissa il successo di mercoledì a Taranto e stacca un biglietto in prima fila per la prossima stagione tra i professionisti. Solo l’imponderabile, adesso, potrebbe togliere dalle mani degli amaranto la salvezza diretta. A decidere la straregionale il timbro di Kosnic al 62’. Più o meno lo stesso minuto (68’) in cui lo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia esulta per il vantaggio della Vibonese firmato Viola. Un gol che sorprende il Catania ma non la schiaccia. Gli etnei non mollano mai la presa e, grazie ad un super Russotto, all’80’ acciuffano il pareggio con Barisic. E se la Vibonese non ride il Cosenza piange. I sialani perdono lo scontro diretto, in chiave play off, contro il Siracusa. Gli aretusei chiudono la pratica tra il primo ed il secondo tempo con le reti di De Silvestro e Azzi per poi subire la riscossa rossoblu che porta al gol Baclet. Ma il tempo è finito e per i lupi è nuovo stop casalingo.

Alessio Bompasso