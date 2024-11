Allenamento a porte chiuse per gli amaranto. Contro i salentini potrebbe esordire il neo Balistreri

REGGIO CALABRIA - Lavoro a porte chiuse per la Reggina impegnata nella preparazione alla delicata sfida di sabato sera quando al Granillo arriverà un Lecce in piena bagarre play off. Alberti in questo momento cerca soprattutto la giusta concentrazione dopo lo choc subito nel derby dello Stretto, ma con l'orecchio sempre teso verso possibili novità dagli ultimi scampoli di mercato.

Ieri nel frattempo è arrivata l'ufficializzazione di Balistreri, proveniente dalla Torres che dovrebbe assicurare maggior peso all'attacco amaranto.



La punta è già sbarcata in riva alo Stretto ed è a disposizione di mister Alberti che medita di gettarlo subito nella mischia, nel difficile match contro i salentini.



L’attaccante palermitano, in cerca di riscatto dopo una prima parte di stagione sottotono, dal canto suo si è detto pronto e carico per la nuova sfida con una maglia che al di là dell’attuale momento, porta con sé sempre un grande prestigio.



Lo stesso Alberti tuttavia, confida ancora in qualche soluzione last minute, per rintuzzare il reparto offensivo che rischia di indebolirsi con la sempre più probabile partenza di Insigne.



Ma anche in mezzo al campo e in difesa servirebbero degli innesti in grado di garantire maggiore qualità e affidabilità. Su questo è al lavoro Foti che cercherà di sfruttare ogni istante delle ultime ore di mercato per piazzare altri colpi.