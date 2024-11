Reggina e Vibonese favorite dai due match casalinghi ma la vera prova del nove sarà il 5 aprile (turno infrasettimanale) quando amaranto e rossoblu saranno chiamati all’exploit esterno

Cinque squadre in tre punti. Ben otto in altrettante lunghezze. La lotta salvezza si infiamma in Lega Pro. Altro che chiusa. Per strappare la permanenza tra i Prof bisognerà sudare fino all’ultimo.

Otto città in apprensione. Dal Messina in giù. Rischiano tutte. All’appello mancano sette partite. Fondamentali però saranno le prossime tre. Tutte in sette giorni

Si parte nel week-end quando la Reggina affronterà il Melfi, il Catanzaro il Catania e la Vibonese il Monopoli. Tutte in casa. Lì dove da sempre passa la salvezza di chi rischia grosso.

Tra casa e trasferta. In casa amaranto e rossoblu giocheranno anche domenica 9 aprile quando Coralli e compagni ospiteranno i cugini del Catanzaro ed i monteleonesi attenderanno il Catania. Attenzione però al turno infrasettimanale di 4 giorni prima con le aquile di Erra chiamate al colpaccio contro il Foggia e Reggina e Vibonese costrette a vincere in trasferta, vera piaga stagionale, rispettivamente a Taranto e Melfi.

Alessio Bompasso