Nel primo pomeriggio la decisione ufficiale. L'ex Catanzaro è in pole ma ha chiesto precise garanzie tecniche

Massimo Costantino non è più l'allenatore della Vibonese. Una notizia già nell'aria da qualche giorno sulla quale mancavano solo i crismi dell'ufficialità. La decisione definitiva nel pomeriggio nell'ultimo summit societario. Costantino e la Vibonese si separano dopo appena 4 mesi di matrimonio. Nelle prossime ore sarà ufficializzato il nuovo tecnico.

In pole ci sarebbe Alessandro Erra. L'ex Catanzaro sarebbe stato contattato nei minuti successivi il "ben servito" a Costantino. Erra, che attende una chiamata anche dal Cosenza, si sarebbe preso 24 ore di tempo per decidere ma contestualmente avrebbe chiesto precise garanzie tecniche per il "Sì" definitivo. Sul taccuino dei massimi dirigenti rossoblu anche Ugolotti e Pancaro.

Ecco il comunicato ufficiale della società rossoblu.

«La U.S. Vibonese comunica che nella giornata odierna ha provveduto a sollevare dal proprio incarico il tecnico Massimo Costantino. La società ringrazia l’allenatore per l’impegno profuso alla guida della squadra e gli augura le migliori fortune in ambito umano e professionale.

La Vibonese comunica altresì che alla ripresa degli allenamenti la guida tecnica della squadra verrà momentaneamente affidata all’allenatore in seconda Salvatore Periti. Da parte del tecnico Massimo Costantino arrivano queste parole di commiato: «Ringrazio il presidente Caffo ed il direttore generale Beccaria per avermi dato la possibilità di allenare la Vibonese. Ringrazio il direttore sportivo Battaglia per la professionalità dimostrata. A Vibo ho conosciuto delle ottime persone. Penso al segretario generale Saverio Mancini ed al massaggiatore Carlo Sposato, per esempio, che ringrazio e saluto, così come ringrazio i segretari Alfonso De Rito e Roberta Mancini, i medici, i terapisti, i custodi e tutti i collaboratori della società».

Ed ancora: «Ringrazio tutto lo staff tecnico per la collaborazione, l’impegno e la professionalità messa a mia disposizione. Ringrazio la squadra, fatta di professionisti e soprattutto di ragazzi esemplari». Infine: «Un saluto a tutti i tifosi ed a coloro che hanno a cuore le sorti del club rossoblù, a cui auguro ogni bene».

Alessio Bompasso