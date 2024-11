Campionato in dirittura di arrivo e per le calabresi si prospetta un tour de force. (In basso, il prossimo turno)

Nel prossimo turno saranno impegnate tutte tra le mura amiche. Un fattore da non sottovalutare tanto in zona play off, quanto in zona play out.

Il Catanzaro ospita un Catania sempre più in caduta libera. Quattro sconfitte per gli etnei e zona play off lontana. C’è chi addirittura ipotizza un possibile cambio in panchina, richiamando alla guida della squadra mister Regoli. Dunque per il Catanzaro è il momento migliore per affondare il colpo.





Uscire dalla zona play out. Ognuno è artefice del proprio destino. Lo sa bene la Reggina che si giocherà tutto nei prossimi sette giorni. A partire da sabato con la sfida al Granillo contro il Melfi.

Squadra alle spalle degli amaranto e in ripresa nelle ultime gare. Battendo i lucani, la reggina farebbe un grande salto in avanti allontanandosi dalla zona play out regalando magari una speranza anche alla Vibonese, impegnata nella stessa giornata al Luigi Razza contro il Monopoli.

Scontro diretto per la salvezza. Uno scontro diretto quello contro la formazione pugliese. Un’occasione da non sprecare. Vincendo, i rossoblù ridurrebbero il gap. Il Monopoli inoltre è reduce da un periodo buoi, ancora a secco di vittorie nel 2017. L’ultima fuori casa è ferma al 18 dicembre.

Zona play off. Chi proprio non può commettere passi falsi è il Cosenza, unica formazione calabrese a giocarsi una possibilità play off. Nel prossimo turno i silani ospiteranno il Lecce, vicecapolista in corsa per la promozione diretta. Insomma una formazione che non ha bisogno di presentazioni.

Prossimo turno 32ª Giornata



Akragas - Siracusa

Catanzaro - Catania

Cosenza - Lecce

Fidelis Andria - Messina

Foggia - Paganese

Fondi - Matera

Juve Stabia - Casertana

Reggina - Melfi

Vibonese - Monopoli

V. Francavilla - Taranto