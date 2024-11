Cosenza e Reggina fanno spesa dall'Udinese. I silani hanno prelavato il difensore della Nazionale Under 21 Daniele Mori, mentre i reggini sono ad un passo dallo stopper albanese Tom Syku

REGGIO CALABRIA - Visti i buoni rapporti tra la Reggina e l'Udinese, è ad un passo la definizione per il prestito in Calabria del giovane difensore della Primavera bianconera, Tom Syku, classe '95, nazionalità albanese. Tra le calabresi di Lega Pro contnua ad assestare colpi di mercato anche il Cosenza che ha chiuso l'accordo con la stessa Udinese per prelevare in prestito lo stopper, ex Empoli, Daniele Mori.