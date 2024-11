Cosenza, Catanzaro, Vigor Lamezia ma anche la Reggina hanno perfezionato nelle ultime ore l’iscrizione al prossimo torneo di Lega Pro. Per il club amaranto decisive le decisioni della Covisoc. Nessun problema per le altre. Il via libera il prossimo 18 luglio

FIRENZE - La Calabria di Lega Pro può tirare un bel sospiro di sollievo. Tutte le formazioni di casa nostra, inserite nella terza serie nazionale, hanno presentato in tempo, in alcuni casi anche in anticipo, la domanda di iscrizione completa in ogni sua parte. Anche la Reggina lo ha fatto. Contrariamente a quanto si potesse pensare, il club amaranto ha rispettato i tempi ottemperando alle scadenze previste entro oggi. "Un segnale del nostro impegno – ha commentato il patron Lillo Foti - adesso attendiamo l'evolversi degli eventi- ha chiosato il numero uno della società di via delle Industrie. E già perché per la Reggina come per tutte le altre compagini, nulla è ancora scritto. Il semaforo verde al nuovo torneo unico arriverà solo al termine dei vari step previsti della Lega guidata da Mario Macalli. L’11 luglio, la Covisoc comunicherà quali società verranno ammesse al prossimo campionato, mentre il 17 si discuteranno i ricorsi delle società non ammesse. La lista definitiva delle società partecipanti al prossimo campionato di Lega Pro Unica, verrà comunicata il giorno successivo. E se per la Reggina esiste ancora qualche dubbio, nessun problema invece per Cosenza, Catanzaro e Vigor Lamezia. Gli altri tre club calabresi si sono mossi in largo anticipo, presentando tutto l’incartamento necessario ben prima dell’ultima scadenza. Cosenza e Vigor hanno perfezionato la richiesta nella giornata di ieri, addirittura sabato mattina è arrivata negli uffici della Lega quella del Catanzaro.