Si parte il 31 agosto. La regular season terminerà il 10 maggio. Tre le soste previste, quattro i turni infrasettimanali

Roma – Allacciate le cinture, tenetevi forte, il nuovo campionato di Lega Pro è pronto a partire. Svelati tutti i dettagli del campionato unico. Si parte il 31 agosto per chiudere la regular season il 10 maggio. Poi al via play off e play out. Tre le soste previste. Il 28 dicembre ed il 4 gennaio per le festività Natalizie ed il 5 aprile per la pausa Pasquale. Quattro, invece, i turni infrasettimanali. Il 24 settembre, il 6 gennaio, l’11 marzo ed il 2 aprile. (ab)