Sport

LEGA PRO/LIVE 2^ GIORNATA: LA VIGOR CALA IL TRIS AL SAVOIA. RIMONTA INCREDIBILE DEL COSENZA. 2-2 CON IL FOGGIA

Sfuma ancora la prima vittoria dell'anno per la squadra di Cappellacci. Sotto di due gol i silani hanno il merito di riacciuffare il pareggio con un super Calderini. Primo successo stagionale e primo urlo in casa per la Vigor. Esordio pazzesco al D'Ippolito per Alessandro Erra che rifila un 3-1 al Savoia