Il club silano punta a blindare Guidi e Alessandro

COSENZA - Il patron del Cosenza, Guarascio, è al lavoro per blindare due dei più importanti protagonisti dell'ultima stagione. In casa rossoblù si punta ai rinnovi del difensore centrale Nicolas Guidi e della punta Jonathan Alessandro. I due giocatori sono ricercatissimi in Lega Pro. L'obiettivo dei silani, stando a radiomercato, è un contratto pluriennale.