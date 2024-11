Riflettori puntati sul derby del “Luigi Razza”. Scontro cruciale tra Vibonese e Catanzaro. Un match che deciderà il futuro di entrambe

Ancora tre giornate prime chiudere la regular season. Nel prossimo turno, Il Cosenza ospiterà l’Akragas in corsa per tenersi distante dalla griglia play out e blindare la salvezza diretta.

Appaiata all’Akragas c’è la Reggina che al Granillo invece se la vedrà contro il Francavilla, lanciatissimo nei play off. Ma i riflettori saranno puntati sul Luigi Razza per il derby Vibonese-Catanzaro, l’ultimo del campionato che vale doppio.

Qui Catanzaro. Tre le lunghezze di vantaggio del Catanzaro sui rossoblù. Le aquile proveranno a bissare il risultato dell’andata al Ceravolo, l’unico derby che di fatto ha regalato il sorriso, superando magari anche il limite dei risultati esterni che molto ha inciso in questa stagione. A caricare la squadra ci pensa Mancosu, pronto a dare battaglia insieme ai compagni.

Qui Vibo Valentia. Il derby sarà uno snodo fondamentale anche per la Vibonese. Una vittoria ipotecherebbe i play out, un passo falso rimanderebbe la formazione di casa in zona retrocessione diretta, casella attualmente occupata dal Taranto dopo la sconfitta contro la Paganese.

Per tenere alta la concentrazione mister Campilongo, così come contro la Reggina, ha blindato gli allenamenti. Uno il cambio sicuro per il tecnico campano. titolare Legres, al posto dello squalificato Franchino, fuori per due giornate. Tutto pronto quindi per la giornata numero 36 che in parte deciderà il futuro delle calabresi.

