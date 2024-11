Catanzaro e Vigor sfideranno due dirette concorrenti alla salvezza degli amaranto e dei rossoblù

CATANZARO - La settimana più importante del campionato è iniziata. Nel giro di sette giorni in Lega Pro, si giocheranno, forse, le tre partite più decisive del torneo. Si parte domani per finire domenica prossima. Nel mezzo il turno infrasettimanale di mercoledì. Tre gare incandescenti tutte da vivere ma, attenzione, una alla volta. Guardare troppo in la potrebbe essere devastante, a Cosenza e a Reggio Calabria più che altrove. Estremamente probante il primo appuntamento riservato ai silani. La formazione di Roselli si scontrerà con una delle squadre più in palla del girone. Quel Matera di Gaetano Auteri che gravita in piena zona play off ed è reduce da tre successi di fila. L’ultimo lo ha conquistato sul campo della Reggina che nella 28^ giornata cercherà gloria ad Aprilia contro la Lupa Roma. Una squadra dal rendimento troppo altalenante. Difficile inquadrare il gruppo laziale che ha raccolto solo tre punti nelle ultime quattro partite e rischia di essere risucchiato nella zona rossa della graduatoria. Una grossa mano, però, alle due cugine calabresi potrebbero darla Catanzaro e Vigor, che tra sabato e domenica sfideranno, proprio, due dirette concorrenti alla salvezza di Reggina e Cosenza. I giallorossi puntano a ritrovare il successo in trasferta ad Ischia, mentre i biancoverdi ospiteranno il Messina.