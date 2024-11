A farne le spese il legale rappresentante pro-tempore Lillo Foti

REGGIO CALABRIA - Nuovo allarme in casa della Reggina. Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ha deferito, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., il club amaranto. Questa volta a farne le spese è il legale rappresentante pro-tempore della Reggina Pasquale Foti “per non aver documentato agli organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014”. Deferita anche la società a titolo di responsabilità diretta.