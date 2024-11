Antonio Vaccaro Proprio come le “grandi” del calcio, le quattro calabresi di Lega Pro tornano in campo la domenica (In basso, il prossimo turno)

Un programma interessante quello della ventottesima giornata di campionato. Archiviata ormai quella precedente, Cosenza, Catanzaro, Vibonese e Reggina dovranno necessariamente ritrovare vittoria e punti.

Il Cosenza sarà impegnato nella trasferta di Pagani. E vista la reazione dei tifosi rossoblù, dovuti agli ultimi risultati deludenti, sarà forse un bene. Certo, la Paganese non è una delle formazioni più semplici per riscattarsi. In poche giornate, la squadra di Grassandonia ha collezionato tre vittorie consecutive avvicinandosi alla zona play out. Gli azzurro stellati, ora a 33 punti, vincendo si porterebbero a -5 dagli spareggi e a -6 proprio dai silani.

Erra ci riprova al Ceravolo. Ritorna al Ceravolo il Catanzaro. Proprio lì dove Erra ha trovato la prima vittoria dopo essere tornato in panchina. A domicilio, il Matera. Terza forza, sì ma un po’ affaticata. La squadra di Auteri infatti è reduce da ben quattro sconfitte consecutive, e in trasferta non vince dal 22 gennaio.

Trasferta ostica per la Vibonese, ancora a secco di vittorie. Davanti ci sarà un rinato Siracusa reduce da vittorie, una proprio tra le mura amiche. Vibonese che dovrà inoltre fare i conti con altre importanti assenze.

Dopo un pari e una sconfitta, la Reggina al Granillo proverà l’assalto alla Casertana, altra formazione ormai lanciata nella zona play out.



Prossimo turno- 28^ giornata (5 marzo)

Catania - Melfi

Catanzaro - Matera

Fidelis Andria - Akragas

Foggia - Juve Stabia

Fondi - Taranto

Messina - Monopoli

Paganese - Cosenza

Reggina - Casertana

Siracusa - Vibonese

V. Francavilla - Lecce

Maria Chiara Sigillò