Fuori, tra infortunati e squalificati, Kamara, Pagano e Barraco

CATANZARO - Da una parte una squadra in rincorsa che punta al sorpasso in classifica, dall’altra una formazione ferita nell’orgoglio e nel fisico. Paganese versus Catanzaro sarà questo e anche di più. Le aquile cercano il riscatto dopo il ko di domenica scorsa contro la Casertana. Stefano Sanderra è chiamato al cambio di marcia in campionato. Settimana tribolata sui tre Colli. Troppe le voci “rivoluzionarie” che hanno colpito il gruppo giallorosso negli ultimi giorni. A Pagani sarà più difficile del previsto. Mancheranno gli infortunati Kamara, Pagano, Pacciardi e lo squalificato Barraco. In forse anche il difensore Rigione. Qualora non dovesse farcela, pronto Orchi, uno di quei giocatori dati in uscita dal club del patron Cosentino. Scelte obbligate quindi per Sanderra che potrebbe optare per un 3-5-1-1 con Russotto alle spalle di Silva Reis o Fofanà. Il Catanzaro non ha mi perso contro la Paganese. Una statistica che rincuora i tifosi giallorossi ma che servirà a poco domani all’ora di pranzo, quando le due squadre scenderanno in campo. Fischio d’inizio alle 12:30. Arbitra il signor Daniele Martinelli della sezione di Roma.