Nel turno infrasettimanale di Lega Pro i rossoblu di Costantino cedono l’intera posta anche all’Akragas e si ritrovano da soli ultimi in classifica. Si stacca, invece, la Reggina che contro il Fondi ritrova i tre punti. Pari giusto al Marulla tra Cosenza e Catanzaro. Statella chiama, Basrak risponde

E’ un Natale agrodolce per la Calabria di Lega Pro. Nel giorno in cui si distribuivano i panettoni mastica amarissimo la Vibonese, sprofondata in ultima piazza in solitaria dopo il kappaò interno contro l’Akragas. Dopo la quarta debacle di fila in campionato. Ai siculi basta e avanza il gol di Cochis al 7’ minuto per portare via da Vibo tre punti d’oro in chiave salvezza. Come quelli che mette in cassaforte la Reggina che al “Granillo” ritrova il successo dopo 11 giornate.

In riva allo Stretto cade il Fondi. La vittoria amaranto porta la firma di Bianchimano, l’uomo della provvidenza. L’uomo da gol pesantissimi. L’uomo che entra e segna. Contro i laziali gli bastano 60” di gioco per gonfiare la rete. Fondi che, dopo il primo vantaggio di casa di Coralli, aveva trovato il pari con un'altra new entry, Iadaresta al minuto 63’. Forze Zaman non è mai stato in bilico, come ha sottolineato la società amaranto in settimana, ma di sicuro dopo questo successo il tecnico boemo sta molto più comodo sulla panchina.

Come il collega di Catanzaro Nunzio Zavettieri, l’uomo imbattibile nei derby: da quando c’è lui sui tre Colli, i giallorossi non ne perdono uno. Le aquile bloccano anche il Cosenza nel derby di Calabria. Il match clou di giornata. Partita poco esaltante nel primo tempo che si incendia improvvisamente nella ripresa. Ad infiammarla, neanche a dirlo, gli uomini più in forma: Statella da una parte, Basrak dall’altra. L’esterno di Melito Porto Salvo spacca il match al 63’. L’attaccante serbo ristabilisce gli equilibri dopo 120”. Finisce 1-1. Risultato più giusto in una partita in cu a vincere è stato l’equilibrio anche nei legni.