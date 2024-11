Gli amaranto impattano 1-1 con l'Aversa. Nel finale Di Michele fallisce il gol partita. La Vigor piegata dal Benevento

REGGIO CALABRIA – Un punto guadagnato o due persi? Questo il quesito in testa alla Reggina frenata in casa dall'Aversa Normanna. 1-1 il risultato. Un finale che non rende giustizia agli amaranto che avrebbero meritato qualcosa di più. La formazione di Ciccio Cozza non è riuscita a centrare una vittoria che sarebbe stata fondamentale per rendere migliore una classifica deficitaria. Dopo il vantaggio amaranto firmato Louzada e il pari del solito De Vena, nella ripresa, complice anche l'ingresso di David Di Michele, i padroni di casa hanno cercato la vittoria. Proprio Di Michele all'89' ha fallito l'occasione più ghiotta del match a tu per tu con Forte cercando l'assist per un compagno anziché concludere a rete.

Cozza - “Mia mamma me lo diceva quest’estate: non andare a Reggio a rovinare quanto di buono hai fatto. Io gli ho risposto che con la città ho un feeling particolare e, anche in mezzo alle difficoltà, ce la faremo. I tifosi hanno tutti i motivi per contestare. Questo però, soprattutto per una squadra giovane, rischia di pesare. Dobbiamo essere uniti per uscire da questa situazione. Anche perché al netto della penalizzazione avremmo i punti che una squadra con l’obiettivo della salvezza dovrebbe avere”.



"Oggi nella ripresa da un paio di rilanci abbiamo rischiato di prendere delle ripartenze assurde. Le occasioni le abbiamo, ma dobbiamo sfruttarle - conclude Cozza - Cambiamenti in futuro? Potremo provare a giocare più coperti, eventualmente cercando di far gol alla prima occasione. Gli attaccanti? Hanno giocato tutti, manca un po' di cattiveria.”

Vigor Lamezia - Mastica ancora più amaro la Vigor Lamezia piegata a Benevento per 3-1. I biancoverdi interrompono la striscia di risultati utili di fila. E' l'estremo di casa, Pane, il protagonista del match. Il portiere sannita para anche un rigore a Del Sante sul risultato di 1-0 per il Benevento. Fatali, invece, gli avanti campani, in gol con Eusepi (doppietta) e Agyei. Del Sante il marcatore lametino. L'attaccante biancoverde rimedia all'errore dal dischetto ma serve a poco in termini di punti.