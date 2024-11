Ghigliottina prevista per Casertana, Messina ed Akragas. Ecco come cambia la classifica

Si prospetta un altro inverno freddissimo in Lega Pro. La colonnina di mercurio si abbasserà pesantemente soprattutto nel girone C. Tanti i segni “-“ all’orizzonte. Dopo Catania, Fondi e Melfi (già penalizzate) ora a rischiare sono Casertana, Messina ed Akragas. La posizione più complicata è quella della formazione della Reggia che potrebbe subire addirittura un ghigliottinamento di 3 punti dalla propria classifica.

Ecco come cambia la classifica. Graduatoria generale che, quindi, tornerebbe a modificarsi d’ufficio e non per i risultati maturati sul campo. Situazione che potrebbe favorire da subito le formazioni calabresi. Soprattutto Reggina e Vibonese.

Mors tua vita mea. Sei i punti in ballo. Ipotizzando due tagli a testa la Casertana, attualmente nona a quota 17, scivolerebbe al decimo posto, con 15 punti, dietro anche al Catania con una migliore differenza reti. Più pesante l’eventuale penalizzazione di due punti per Messina ed Akragas. Le due formazioni siciliane, oggi rispettivamente al quattordicesimo ed al quindicesimo posto con 13 punti conquistati, scivolerebbero in piena zona play out (quindicesimo e sedicesimo posto) a 11 punti, superati dalla Vibonese e a pari merito con Taranto e Reggina.