Il cammino promozione è lunghissimo e difficilissimo. Dopo gli azzurrostellati, i silani dovranno vedersela contro il gruppo di Gaetano Auteri, si mormora, vicino al club rossoblu…

Il 14 maggio si apriranno ufficialmente i nuovi playoff di Lega Pro. In campo scenderanno le 24 squadre che si giocheranno la qualificazione alla seconda fase in gara unica. Ricordiamo che la partecipazione ai playoff è consentita alle squadre che, a conclusione del campionato, si sono classificate dal 2° al 10° posto dei tre gironi e alla squadra vincitrice della Coppa Italia di Lega Pro.

Lo svolgimento degli spareggi promozione si articolerà attraverso tre distinte fasi. Alla prima fase accedono le 24 squadre classificate dal 3° al 10° posto di ciascun girone e si svolgerà attraverso una gara secca in casa dalla squadra meglio classificata al termine della regular season, secondo i seguenti accoppiamenti: a) la squadra terza classificata affronterà la squadra decima classificata del medesimo girone; b) la squadra quarta classificata affronterà la squadra nona classificata del medesimo girone; c) la squadra quinta classificata affronterà la squadra ottava classificata del medesimo girone; d) la squadra sesta classificata affronterà la squadra settima classificata del medesimo girone; In caso di parità di punteggio al termine del tempo regolamentare, acquisirà l’accesso alla seconda fase la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare. Di seguito tutti gli incroci della prima fase, che si disputeranno domenica 14 maggio.

PRIMA FASE PLAYOFF, DOMENICA 14 MAGGIO (GIRONE C)

Juve Stabia-Catania

Virtus Francavilla-Unicusano Fondi

Siracusa-Casertana

Cosenza-Paganese

Alla seconda fase dei playoff prenderanno parte le 12 squadre vincenti della prima fase, più le seconde classificate di ciascun girone e la vincitrice della Coppa Italia Lega Pro. Al termine dei 180′ di gioco in caso di parità di punteggio si terrà conto della differenza reti, e in caso di un ulteriore pareggio accede al turno successivo la squadra con il miglior piazzamento in classifica.

SECONDA FASE | ANDATA 21 MAGGIO - RITORNO 24 MAGGIO

GARA 1: Alessandria – Siracusa/Casertana

GARA 2: Parma – Piacenza/Como

GARA 3: Lecce – Gubbio/Sambenedettese

GARA 4: Matera – Cosenza/Paganese

GARA 5: Livorno/Renate – Virtus Francavilla/Unicusano Fondi

GARA 6: Pordenone/Bassano – Giana Erminio/Viterbese

GARA 7: Juve Stabia/Catania – Reggiana/FeralpiSalò

GARA 8: Arezzo/Lucchese – Padova/Albinoleffe

Alla fase cosiddetta “Final Eight” partecipano le 8 squadre vincenti gli incontri della seconda fase, inserite in un tabellone ed accoppiate mediante sorteggio. Il tabellone prevederà anche le semifinali e la finale.

I quarti di finale saranno disputati in gare di andata e ritorno, agli esiti delle quali risulteranno vincitrici le squadre che avranno ottenuto il miglior punteggio. In caso di parità dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e in seguito gli eventuali calci di rigore.

Le semifinali saranno disputate in gara unica ed in campo individuato dalla Lega Pro. In caso di parità, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e gli eventuali calci di rigore.

La finale, invece, sarà disputata in gara unica allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze il 17 giugno. In caso di parità, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, in caso di ulteriore equilibrio, saranno eseguiti i calci di rigore.

Rumors. Radio mercato, sulle proprie frequenze, continua a parlare di un possibile (clamoroso) interessamento del Cosenza a Gaetano Auteri, attuale tecnico del Matera. Ci sarebbe già un’offerta ed un appuntamento fissato. A dopo i play off, ovviamente.

Alessio Bompasso